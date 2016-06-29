CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MFIWithFlat_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der MFIWithFlat Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte MFIWithFlat.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Indikator MFIWithFlat_HTF

RSIWithFlat_HTF RSIWithFlat_HTF

Der RSIWithFlat Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

RVIWithFlat_HTF RVIWithFlat_HTF

Der RVIWithFlat Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Range Rider Range Rider

Indikator der Beziehungen zwischen den zwei True Ranges von Larry Williams.

Range_Rider_HTF Range_Rider_HTF

Der Range_Rider Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.