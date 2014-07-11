请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此 HullTrend 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
为了正确操作指标, 将编译的指标文件 HullTrend.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例 1. 该 HullTrend_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11210
TSI_CCI_HTF
此 TSI_CCI 指标在输入参数中有时间帧选项。Exp_wlxBWWiseMan-2
此 Exp_wlxBWWiseMan-2 EA 基于 wlxBWWiseMan-2 信号量指标。
NRTR_ATR_STOP
一款使用 ATR 技术指标的指标，以 NRTR 形式实现。Exp_HullTrend
这款 Exp_HullTrend EA 基于趋势指标 HullTrend 的信号。