VR---Overturn - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Опубликован:
Обновлен:
На тему мартингейлов было написано большое количество советников.

В данном советнике вы сможете проверить классические принципы работы мартингейла, а так же антимартингейла.

Код советника максимально прост и весь раскомментирован.

Принцип торговли при Martingale:

  • Получили тейк профит открылись начальным лотом в том же направлении.
  • Получили стоп лосс открылись обратным ордером с увеличенным лотом.
Принцип торговли при AntiMartingale:

  • Получили тейк профит открылись с увеличенным лотом в том же направлении
  • Получили стоп лосс открылись обратным ордером с начальным лотом

Суть системы мартингейл заключается в следующем:

Начинается торговля с некоторым заранее выбранным минимальным лотом.
После каждого стоп лосса трейдер должен увеличивать лот так, чтобы в случае тейк профита окупить все прошлые стоп лоссы в этой серии, с небольшим доходом.(К примеру 0,01-0,02-0,04-0,08-0,016-0,032-0,064 и т. д).
При соблюдении последовательности прибыль трейдера при профите будет равна прибыли при минимальном лоте.
В случае тейк профита трейдер должен вернуться обратно к минимальному лоту.

Используя систему мартингейл, трейдер не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой профит. Трейдер получает стоп лосс редко, но помногу, а профит часто, но помалу.

Суть системы Антимартингейл заключается в следующем:

В отличие от системы мартингейл, где лот увеличивается в случае стоп лосса, в системе Антимартингейл наоборот – лот увеличивается в случае профита.
Торговля начинается с минимальным лотом. В случае профита лот увеличивается в два и более раз - в случае стоп лосса трейдер возвращается к первоначальному лоту.
При торговле по системе Антимартингейл необходимо четко определить границы увеличения лота, после которого трейдер должен вернуться к первоначальному лоту.
Например, после трех увеличений (0,01,0,02,0,05).

