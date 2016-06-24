Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
VR---Overturn - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1115
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Inúmeros advisors foram escritos sobre o tema Martingale.
Neste EA, você pode verificar os princípios clássicos do martingale, bem como o antimartingale.
O código do EA é o mais simples possível e todos comentados.
O princípio da negociação com Martingale:
- Abre uma ordem com Take Profit inicial de lote na mesma direção.
- Uma Stop Loss abre uma ordem com lote reverso maior ainda.
Princípio de negociação do AntiMartingale:
- Abre uma ordem com um Take Profit de um lote maior na mesma direção
- Um Stop Loss abre uma ordem com um lote reverso inicial
A essência do sistema martingale é a seguinte:
Começa a negociação com algum lote mínimo pré-selecionado.
Depois de cada Stop Loss, o trader deve aumentar o lote de modo que o Take rofit recupere toda o stop loss perdido nesta série, com uma pequena renda. ( For example 0,01-0,02-0,04-0,08-0,016-0,032 -0.064, etc) .
A sequência do trader com lucro será igual ao lucro com lote mínimo.
No caso, o trader deve levar o Take Profit de volta ao lote mínimo.
Usando o sistema de Martingale, o trader não recebe benefícios, apenas redistribui seu lucro. É raro o trader receber o Stop Loss , mas sim o lote e muitas vezes o lucro, mas de forma gradual .
A essência do Antimartingale é a seguinte:
Ao contrário do sistema de Martingale onde ocorre o aumento do Stop Loss, o sistema Antimartingeyl é ao contrário - aumenta o Lote no caso de lucro.
As apostas começam com o lote mínimo. No caso de lucro, aumenta em duas vezes ou mais os lotes - no caso de Stop Loss regressa ao lote original.
Quando negociar com o sistema Antimartingale, é necessário definir claramente os limites do aumento do lote, após o qual o trader deve retornar ao lote original.
Por exemplo, depois de três aumentos (0,01,0,02,0,05).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11125
É colocado o Stop Loss e Take Profit a uma determinada distância. Exibe o status atual das ordens abertas. Para o fechamento da ordem é preciso apenas selecionar e mover a etiqueta à esquerda.ALGLIB - Biblioteca de Análise Numérica
Biblioteca de funções matemáticas ALGLIB (v. 3.5.0) portado para MQL4.
O Advisor exposto não é visível para as corretoras em relação a StopLoss, TakeProfit, Breakeven e Trailing Stop.periodgen
Gerar rapidamente dados históricos de todos os dados M1, tais como os da Alpari, para todos os timeframes até D1. Alteração do Tempo se adequará ao seu servidor.