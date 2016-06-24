Inúmeros advisors foram escritos sobre o tema Martingale.

Neste EA, você pode verificar os princípios clássicos do martingale, bem como o antimartingale.

O código do EA é o mais simples possível e todos comentados.

O princípio da negociação com Martingale:

Abre uma ordem com Take Profit inicial de lote na mesma direção.

Uma Stop Loss abre uma ordem com lote reverso maior ainda.

Princípio de negociação do AntiMartingale:

Abre uma ordem com um Take Profit de um lote maior na mesma direção

Um Stop Loss abre uma ordem com um lote reverso inicial





A essência do sistema martingale é a seguinte:

Começa a negociação com algum lote mínimo pré-selecionado.

Depois de cada Stop Loss, o trader deve aumentar o lote de modo que o Take rofit recupere toda o stop loss perdido nesta série, com uma pequena renda. ( For example 0,01-0,02-0,04-0,08-0,016-0,032 -0.064, etc) .

A sequência do trader com lucro será igual ao lucro com lote mínimo.

No caso, o trader deve levar o Take Profit de volta ao lote mínimo.

Usando o sistema de Martingale, o trader não recebe benefícios, apenas redistribui seu lucro. É raro o trader receber o Stop Loss , mas sim o lote e muitas vezes o lucro, mas de forma gradual .

A essência do Antimartingale é a seguinte:

Ao contrário do sistema de Martingale onde ocorre o aumento do Stop Loss, o sistema Antimartingeyl é ao contrário - aumenta o Lote no caso de lucro.

As apostas começam com o lote mínimo. No caso de lucro, aumenta em duas vezes ou mais os lotes - no caso de Stop Loss regressa ao lote original.

Quando negociar com o sistema Antimartingale, é necessário definir claramente os limites do aumento do lote, após o qual o trader deve retornar ao lote original.

Por exemplo, depois de três aumentos (0,01,0,02,0,05).