OBJ_Label_Example - expert para MetaTrader 4
- 815
Descrição:
O Expert Advisor mostra os detalhes do trabalho com o objeto gráfico OBJ_LABEL.
Ele é escrito usando o estilo MQL5, as propriedades gráficas de objeto (coordenadas, ângulo, canto e âncora) são controladas no manipulador de eventos OnChartEvent().
Nota: O Expert Advisor funciona com MetaTrader 4 atualização 555 e superior.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11072
