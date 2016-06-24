CodeBaseSeções
Experts

OBJ_Label_Example - expert para MetaTrader 4

Descrição:

O Expert Advisor mostra os detalhes do trabalho com o objeto gráfico OBJ_LABEL.

Ele é escrito usando o estilo MQL5, as propriedades gráficas de objeto (coordenadas, ângulo, canto e âncora) são controladas no manipulador de eventos OnChartEvent().

Nota: O Expert Advisor funciona com MetaTrader 4 atualização 555 e superior.

Пример работы с объектом OBJ_Label в MetaTrader 4

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11072

