a_day - indicador para MetaTrader 4
Muestra los niveles Max y Min del día anterior y el precio de apertura de hoy. Cambiar el parámetro "up" y "dn" para ver la vela del día.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11049
a_info
El indicador muestra las condiciones actuales del mercado.a_candle
El indicador muestra el tiempo restante de la vela.
a_stops
Muestra la distancia para assumir el stop con dos líneas situadas a una distancia predeterminada del precio actual.OBJ_Label_Example
Ejemplo de trabajo con objetos gráficos OBJ_LABEL.