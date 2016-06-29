CodeBaseSecciones
a_day - indicador para MetaTrader 4

Alexey Konygin | Spanish English Русский Deutsch Português
A_Day.mq4 (7.99 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Muestra los niveles Max y Min del día anterior y el precio de apertura de hoy. Cambiar el parámetro "up" y "dn" para ver la vela del día.

a_info a_info

El indicador muestra las condiciones actuales del mercado.

a_candle a_candle

El indicador muestra el tiempo restante de la vela.

a_stops a_stops

Muestra la distancia para assumir el stop con dos líneas situadas a una distancia predeterminada del precio actual.

OBJ_Label_Example OBJ_Label_Example

Ejemplo de trabajo con objetos gráficos OBJ_LABEL.