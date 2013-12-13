Смотри, как бесплатно скачать роботов
OBJ_Label_Example - эксперт для MetaTrader 4
Описание:
Пример советника, иллюстрирующего работу с графическим объектом OBJ_LABEL.
Советник написан в стиле MQL5, управление свойствами объекта OBJ_LABEL (координаты, угол наклона, способ и угол привязки) осуществляется в обработчике событий графика OnChartEvent.
Примечание: Советник работает на MetaTrader 4 build 555 и выше.
