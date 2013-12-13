CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

OBJ_Label_Example - эксперт для MetaTrader 4

MetaQuotes | Russian English Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3280
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Пример советника, иллюстрирующего работу с графическим объектом OBJ_LABEL.

Советник написан в стиле MQL5, управление свойствами объекта OBJ_LABEL (координаты, угол наклона, способ и угол привязки) осуществляется в обработчике событий графика OnChartEvent.

Примечание: Советник работает на MetaTrader 4 build 555 и выше.

Пример работы с объектом OBJ_Label в MetaTrader 4

    Divination _MA Divination _MA

    Поклонникам МА.

    Starter Starter

    Простой советник использующий трендоследящую стратегию.

    OBJ_EDIT_Example OBJ_EDIT_Example

    Пример работы с графическим объектом OBJ_EDIT.

    ForsesMomentum ForsesMomentum

    Пытаемся определить Тренд по Нескольким скользящим средним.