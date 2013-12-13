Описание:



Пример советника, иллюстрирующего работу с графическим объектом OBJ_LABEL.

Советник написан в стиле MQL5, управление свойствами объекта OBJ_LABEL (координаты, угол наклона, способ и угол привязки) осуществляется в обработчике событий графика OnChartEvent.