OBJ_Label_Example - MetaTrader 4용 expert
설명:
Expert Advisor는 OBJ_LABEL 그래픽 객체 작업에 대한 세부 정보를 보여줍니다.
MQL5 스타일을 사용하여 작성되었으며 그래픽 객체의 속성(좌표, 각도, 모서리 및 앵커)은 OnChartEvent() 이벤트 핸들러에서 제어됩니다.
참고: Expert Advisor는 MetaTrader 4 빌드 555 이상에서 작동합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/11072
