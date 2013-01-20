CodeBaseРазделы
Индикаторы

Сборщик Тиков - индикатор для MetaTrader 4

Artem Goritsky
10451
(23)
Сборщик тиков в формате индикатора, запись производится в файл с именем символа-инструмента, с приставкой "tick".

Структура ячеек тикового файла:

  • iTime - Моделируемое время, для отображения в виде графика.
  • iOpen - Цена BID
  • iLow - Цена BID
  • iHigh - Цена ASK
  • iClose - Цена ASK
  • iVolume - Полноценное время полученное с сервера, точность до секунды.

Инструкция:

  • Запустить индикатор на график.
  • Для открытия тикового чарта -> Файл -> Открыть автономно -> "имя инструмента с приставкой tick". Например, tickAUDUSD,M1

Советы:

  • Запустите индикатор на график, и сохраните в шаблон default, теперь при открытии любого графика-инструмента будет производится запись.
  • Откройте необходимые графики-инструменты для записи, и сохраните в Профиль, при нажатии Файл ->
  • Профили -> "Ваш Профиль", откроются все чарты необходимые для записи.

Чтобы продолжить запись после незапланированного отключения терминала удалите глобальную переменную (F3) - Символ eW


2015.02 - сборщик тиков для обновленного терминала, версия 7-24 для 509 серии терминала

