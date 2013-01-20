Ставь лайки и следи за новостями
Сборщик Тиков - индикатор для MetaTrader 4
- 10451
-
Сборщик тиков в формате индикатора, запись производится в файл с именем символа-инструмента, с приставкой "tick".
Структура ячеек тикового файла:
- iTime - Моделируемое время, для отображения в виде графика.
- iOpen - Цена BID
- iLow - Цена BID
- iHigh - Цена ASK
- iClose - Цена ASK
- iVolume - Полноценное время полученное с сервера, точность до секунды.
Инструкция:
- Запустить индикатор на график.
- Для открытия тикового чарта -> Файл -> Открыть автономно -> "имя инструмента с приставкой tick". Например, tickAUDUSD,M1
Советы:
- Запустите индикатор на график, и сохраните в шаблон default, теперь при открытии любого графика-инструмента будет производится запись.
- Откройте необходимые графики-инструменты для записи, и сохраните в Профиль, при нажатии Файл ->
- Профили -> "Ваш Профиль", откроются все чарты необходимые для записи.
Чтобы продолжить запись после незапланированного отключения терминала удалите глобальную переменную (F3) - Символ eW
2015.02 - сборщик тиков для обновленного терминала, версия 7-24 для 509 серии терминала
