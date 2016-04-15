Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Tick Chart und Sichern - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 2500
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Beschreibung:
Speichern und anzeigen von Daten, kompletter Tick-Chart im MetaTrader.
Bild:
Struktur der Tick-Datei:
- iTime - Modell-Zeit.
- iOpen - BID-Kurs
- iLow - BID-Kurs
- iHigh - Ask-Kurs
- iClose - Ask-Kurs
- iVolume - Serverzeit in Sekundengenauigkeit.
Anleitung:
- Starte den Indikator auf dem Chart. Um ein Tick-Chart zu öffnen -> File -> Open Offline -> "Name des Symbols mit dem Prefix tick". Zum Beispiel tickAUDUSD,M1
Tips:
- Starten Sie den Indikator auf einem Diagramm, und speichern Sie die Vorlage "Standard", jetzt, wenn Sie ein Chart öffnen, werden die Tick-Daten automatisch gespeichert.
- Öffnen Sie die benötigten Symbole zum Sichern und speichern Sie das in Ihrem Profil, klicken Sie auf Datei-> Profile-> Default, das öffnet alle Charts, die Sie sichern wollen.
Um die Sicherung nach einem ungeplanten Crash fort zu setzen, verwenden Sie das Skript SandyE-7-Recovery!
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10890
Channels
Findet und zeichnet Preiskanäle aller Zeitrahmen von 1 Minute bis 1 MonatVR---FIGURA
Andere Ansicht der Figuren und die Muster des Tages...
SignalViewer
Prüfen Sie alle MQL5 geschlossenen Positionen auf dem Chart.a_candle
Der Indikator zeigt die verbleibende Zeit der Kerze an.