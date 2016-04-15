Beschreibung:



Speichern und anzeigen von Daten, kompletter Tick-Chart im MetaTrader.

Bild:





Struktur der Tick-Datei:

iTime - Modell-Zeit.

iOpen - BID-Kurs

iLow - BID-Kurs

iHigh - Ask-Kurs

iClose - Ask-Kurs

iVolume - Serverzeit in Sekundengenauigkeit.

Anleitung:

Starte den Indikator auf dem Chart. Um ein Tick-Chart zu öffnen -> File -> Open Offline -> "Name des Symbols mit dem Prefix tick". Zum Beispiel tickAUDUSD,M1

Tips:

Starten Sie den Indikator auf einem Diagramm, und speichern Sie die Vorlage "Standard", jetzt, wenn Sie ein Chart öffnen, werden die Tick-Daten automatisch gespeichert.

Öffnen Sie die benötigten Symbole zum Sichern und speichern Sie das in Ihrem Profil, klicken Sie auf Datei-> Profile-> Default, das öffnet alle Charts, die Sie sichern wollen.

Um die Sicherung nach einem ungeplanten Crash fort zu setzen, verwenden Sie das Skript SandyE-7-Recovery!