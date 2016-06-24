A média móvel, bem como qualquer outro indicador, pode ser calculado com base nos 7 preços constantes. A alteração proposta da média móvel permitirá calcular o indicador, com base em qualquer combinação dos 4 preços básicos (close, open, high, low).

Parâmetros de entrada:

MA_Period - período para o cálculo do indicador,

MA_Shift - mudança indicador relacionado com o gráfico,

MA_Method - método da média (0 - SMA, 1 - EMA, 2 - SMMA, 3 - LWMA),

Close_coef - coeficiente do uso do preço individual CLOSE,

Open_coef - coeficiente do uso do preço individual OPEN,

High_coef - coeficiente do uso do preço individual HIGH,

Low_coef - coeficiente do uso do preço individual LOW,

Exemplos:

Calcula o indicador pelo preço OPEN: Close_coef = 0, Open_coef = 1, High_coef = 0, Low_coef = 0.

Calcula o indicador pelo preço WEIGHTED: Close_coef = 2, Open_coef = 0, High_coef = 1, Low_coef = 1.

Calcula o indicador pelo preço individual constante: Close_coef = 0, Open_coef = 7, High_coef = 25, Low_coef = 80. Preço = (7*Open + 25*High + 80*Low)/112.

Então, o trader pode chamar a média móvel de qualquer combinação dos 4 preços básicos. No caso do coeficiente ser inferior ou igual a zero, o preço adequado não será usada para o cálculo do preço individual constante.





Indicador Imp_MA