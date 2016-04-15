und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Gleitende Durchschnitte, sowie alle anderen Indikatoren, werden nur anhand von 7 Preis Konstanten berechnet. Die vorgeschlagene Änderung der gleitenden Durchschnitte erlaubt die Berechnung anhand jeder Kombination der 4 Basispreise (close, open, high, low).
Eingabe Parameter:
- MA_Period - Periodenlänge des Indikators,
- MA_Shift - Indikators Verschiebung bezüglich des Charts,
- MA_Method - Methode der Mittelung (0 - SMA, 1 - EMA, 2 - SMMA, 3 - LWMA),
- Close_coef - Koeffizient für CLOSE für den individuellen Preis,
- Open_coef - Koeffizient für OPEN für den individuellen Preis,
- High_coef - Koeffizient für HIGH für den individuellen Preis,
- Low_coef - Koeffizient für LOW für den individuellen Preis.
Beispiele:
- Berechnung des Indikators durch OPEN Preis: Close_coef = 0, Open_coef = 1, High_coef = 0, Low_coef = 0.
- Berechnung des Indikators durch WEIGHTED Preis: Close_coef = 2, Open_coef = 0, High_coef = 1, Low_coef = 1.
- Berechnung des Indikators für einen individuellen Preis: Close_coef = 0, Open_coef = 7, High_coef = 25, Low_coef = 80. Preis = (7*Open + 25*High + 80*Low)/112.
Jetzt kann der Händler einen gleitenden Durchschnitt jeder Kombination der 4 Basispreise zeichnen. Für den Fall, dass Koeffizienten kleiner oder gleich NULL ist, wird der entsprechende Preis nicht für die Berechnung des individuellen Preises.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10861
