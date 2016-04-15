Gleitende Durchschnitte, sowie alle anderen Indikatoren, werden nur anhand von 7 Preis Konstanten berechnet. Die vorgeschlagene Änderung der gleitenden Durchschnitte erlaubt die Berechnung anhand jeder Kombination der 4 Basispreise (close, open, high, low).

Eingabe Parameter:

MA_Period - Periodenlänge des Indikators,

MA_Shift - Indikators Verschiebung bezüglich des Charts,

MA_Method - Methode der Mittelung (0 - SMA, 1 - EMA, 2 - SMMA, 3 - LWMA),

Close_coef - Koeffizient für CLOSE für den individuellen Preis,

Open_coef - Koeffizient für OPEN für den individuellen Preis,

High_coef - Koeffizient für HIGH für den individuellen Preis,

Low_coef - Koeffizient für LOW für den individuellen Preis.

Beispiele:

Berechnung des Indikators durch OPEN Preis: Close_coef = 0, Open_coef = 1, High_coef = 0, Low_coef = 0.

Berechnung des Indikators durch WEIGHTED Preis: Close_coef = 2, Open_coef = 0, High_coef = 1, Low_coef = 1.

Berechnung des Indikators für einen individuellen Preis: Close_coef = 0, Open_coef = 7, High_coef = 25, Low_coef = 80. Preis = (7*Open + 25*High + 80*Low)/112.

Jetzt kann der Händler einen gleitenden Durchschnitt jeder Kombination der 4 Basispreise zeichnen. Für den Fall, dass Koeffizienten kleiner oder gleich NULL ist, wird der entsprechende Preis nicht für die Berechnung des individuellen Preises.





Indicator Imp_MA