CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Imp_MA - Indikator für den MetaTrader 4

Paladin80 | German English Русский Español Português
Ansichten:
813
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Imp_MA.mq4 (9.65 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Gleitende Durchschnitte, sowie alle anderen Indikatoren, werden nur anhand von 7 Preis Konstanten berechnet. Die vorgeschlagene Änderung der gleitenden Durchschnitte erlaubt die Berechnung anhand jeder Kombination der 4 Basispreise (close, open, high, low).

Eingabe Parameter:

  • MA_Period - Periodenlänge des Indikators,
  • MA_Shift - Indikators Verschiebung bezüglich des Charts,
  • MA_Method - Methode der Mittelung (0 - SMA, 1 - EMA, 2 - SMMA, 3 - LWMA),
  • Close_coef - Koeffizient für CLOSE für den individuellen Preis,
  • Open_coef - Koeffizient für OPEN für den individuellen Preis,
  • High_coef - Koeffizient für HIGH für den individuellen Preis,
  • Low_coef - Koeffizient für LOW für den individuellen Preis.

Beispiele:

  • Berechnung des Indikators durch OPEN Preis: Close_coef = 0, Open_coef = 1, High_coef = 0, Low_coef = 0.
  • Berechnung des Indikators durch WEIGHTED Preis: Close_coef = 2, Open_coef = 0, High_coef = 1, Low_coef = 1.
  • Berechnung des Indikators für einen individuellen Preis: Close_coef = 0, Open_coef = 7, High_coef = 25, Low_coef = 80. Preis = (7*Open + 25*High + 80*Low)/112.

Jetzt kann der Händler einen gleitenden Durchschnitt jeder Kombination der 4 Basispreise zeichnen. Für den Fall, dass Koeffizienten kleiner oder gleich NULL ist, wird der entsprechende Preis nicht für die Berechnung des individuellen Preises.


Indicator Imp_MA

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10861

VR---ORDERS VR---ORDERS

Der Indikator zeigt Information der aktuell offenen Positionen

iACfunc, iAOfunc and iBearsBullsfuncs iACfunc, iAOfunc and iBearsBullsfuncs

Verbesserte Funktionen von iAC, iAO und iBearsBulls

Beispiel für die Verwendung von Named Pipes im MetaTrader 4 Beispiel für die Verwendung von Named Pipes im MetaTrader 4

Viele Entwickler stehen vor dem gleiche Problem - wie kommuniziert man außerhalb der "Sandbox" des Terminals ohne Verwendung von unsicheren DLLs. Die einfachste und sicherste Methode sind die gewöhnlichen "Named Pipes", die wie normale Datei funktionieren.

VR---FIGURA VR---FIGURA

Andere Ansicht der Figuren und die Muster des Tages...