该 EA 重写自 MQL4 版本, 原版本发表在 https://www.mql5.com/en/code/8097 它的作者是 izhutov。

它如何工作





使用三条 均线。当快速均线与中间均线交叉, 且中间均线和快速均线都在慢速均线之下, 开多单。与此相反则开空单 - 快速均线与中间均线交叉, 且中间均线和快速均线都在慢速均线之上。

仓位手数可是固定的, 也可以与可用保证金成比例。这里有附加功能来减少亏损时的手数 - 更多连续亏损交替, 手数越小。可以为持仓设置尾随止损。

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。

参数



MaximumRisk - 风险 (如果 Lots=0, 使用它)。

Lots - 手数。

DecreaseFactor - 亏损交易之后的手数减低因子。0 - 减低禁止。更小值, 更大降低。此处无法再减少手数, 所以使用最小手数开仓。

TakeProfit - 止盈点数。

StopLoss - 止损点数。

TrailingStop - 尾随止损点数。如果值为 0, 尾随止损功能禁止。

FastPeriod - 快速 MA 周期。

FastShift - 快速 MA 位移。

MiddlePeriod - 中间 MA 周期。

MiddleShift - 中间 MA 位移.

SlowPeriod - 慢速 MA 周期。

SlowShift - 慢速 MA 位移

注释



不建议设置 FastShift, MiddleShift 和 SlowShift 的值小于 1。该 EA 仅当新的柱线开盘 (它不应该是工作在零 (形成中) 柱线) 时, 在 0 柱线上检查指标。原版本没有任何外部均线参数。



