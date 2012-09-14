Эксперт переписан с MQL4, автор izhutov, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8097.

Принцип работы





Используется три скользящих средних. Быстрая пересекает промежуточную, при этом промежуточная и быстрая находятся ниже медленной - открытие покупки. Для продажи наоборот - быстрая пересекает промежуточную вниз, при этом промежуточная и быстрая находятся выше медленной.

Позиция может открываться с фиксированным лотом или с пропорциональным свободным средствам. Имеется дополнительная функция для сокращения лота при убытках, чем больше убыточных сделок подряд, тем меньше лот. Открытая позиция может сопровождаться трейлингстопом.

На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.

Параметры



MaximumRisk - Риск (действует при Lots=0).

Lots - Лот.

DecreaseFactor - Фактор сокращения лота после убыточных сделок. 0 - сокращение выключено. Чем меньше значение, тем большее сокращение выполняется, при невозможности сокращения лота, выполняется открытие с минимальным лотом.

TakeProfit - Тейкпрофит в пунктах.

StopLoss - Стоплосс в пунктах.

TrailingStop - Трайлингстоп в пунктах. При значении 0 функция трейлингстопа отключена.

FastPeriod - Период быстрой МА.

FastShift - Смещение быстрой МА.

MiddlePeriod - Период промежуточной МА.

MiddleShift - Смещение промежуточной МА.

SlowPeriod - Перил медленной МА.

SlowShift - Смещение медленной МА

Примечание



Не рекомендуется использовать значения FastShift, MiddleShift, SlowShift меньше 1. Эксперт проверяет индикаторы на нулевом баре только при открытии бара (не подразумевается его работа на нулевом (формирующемся) баре). В оригинале вообще отсутствуют внешние параметры скользящих средних.



