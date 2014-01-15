Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
up3x1 - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1717
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4 e foi originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8097 pelo autor izhutov.
Como ele Funciona
Três MA são utilizados. Uma posição de compra será aberta quando a MA rápida atravessa a MA do meio, enquanto que elas se encontram abaixo da MA lenta. Para uma posição de venda é praticamente o oposto - a MA rápida cruza a MA do meio para baixo, enquanto que elas se encontram acima da MA lenta.
O tamanho do lote, para as posições que serão abertas, pode ser fixo ou proporcional à margem livre. Não há uma função adicional para reduzir o tamanho do lote em perdas - quanto maior as perdas consecutivos, menor o tamanho do lote. Um trailing stop pode ser definido para uma posição em aberto.
A imagem abaixo mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.
Parâmetros
- MaximumRisk - Risco (ele é usado caso Lots = 0).
- Lots - Lote.
- DecreaseFactor - Fator de redução do lote após os negócios perdedores. 0 - redução desativado. Quanto menor for o valor, maior será a redução. Nos casos em que é impossível reduzir o tamanho do lote, será aberto uma posição de lote mínimo.
- TakeProfit - Take Profit em pontos.
- StopLoss - Stop Loss em pontos.
- TrailingStop - trailing stop em pontos. Se o valor for 0, a função trailing móvel está desativada.
- FastPeriod - período de MA Rápido.
- FastShift - deslocamente de MA rápida.
- MiddlePeriod - período de MA do meio.
- MiddleShift - deslocamento de MA do meio.
- SlowPeriod - período de MA lento.
- SlowShift - deslocamento de MA lento.
Nota
Não é recomendado definir valores FastShift, MiddleShift e SlowShift menores do que 1. O Expert Advisor verifica os indicadores na barra zero apenas quando uma nova barra abre (não se deve trabalhar na barra zero (formação)). A versão original não possui nenhum dos parâmetros externos das médias móveis.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1077
Este indicador desenha um período de funcionamento que especifica a hora de início e término da negociação.sToken
O script contém uma classe, que pode ser usada para resolver expressões matemáticas e lógicas, definidas como string.
O script faz o download de dados históricos (para o símbolo atual), disponível no servidor de negociação.Universal_Investor
O Expert Advisor se baseia em médias móveis exponenciais e linearmente ponderadas de mesmo período.