up3x1 - expert para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Este Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4 e foi originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8097 pelo autor izhutov.

Como ele Funciona

Três MA são utilizados. Uma posição de compra será aberta quando a MA rápida atravessa a MA do meio, enquanto que elas se encontram abaixo da MA lenta. Para uma posição de venda é praticamente o oposto - a MA rápida cruza a MA do meio para baixo, enquanto que elas se encontram acima da MA lenta.

O tamanho do lote, para as posições que serão abertas, pode ser fixo ou proporcional à margem livre. Não há uma função adicional para reduzir o tamanho do lote em perdas - quanto maior as perdas consecutivos, menor o tamanho do lote. Um trailing stop pode ser definido para uma posição em aberto.

A imagem abaixo mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.

Parâmetros

  • MaximumRisk - Risco (ele é usado caso Lots = 0).
  • Lots - Lote.
  • DecreaseFactor - Fator de redução do lote após os negócios perdedores. 0 - redução desativado. Quanto menor for o valor, maior será a redução. Nos casos em que é impossível reduzir o tamanho do lote, será aberto uma posição de lote mínimo.
  • TakeProfit - Take Profit em pontos.
  • StopLoss - Stop Loss em pontos.
  • TrailingStop - trailing stop em pontos. Se o valor for 0, a função trailing móvel está desativada.
  • FastPeriod - período de MA Rápido.
  • FastShift - deslocamente de MA rápida.
  • MiddlePeriod - período de MA do meio.
  • MiddleShift - deslocamento de MA do meio.
  • SlowPeriod - período de MA lento.
  • SlowShift - deslocamento de MA lento.

Nota

Não é recomendado definir valores FastShift, MiddleShift e SlowShift menores do que 1. O Expert Advisor verifica os indicadores na barra zero apenas quando uma nova barra abre (não se deve trabalhar na barra zero (formação)). A versão original não possui nenhum dos parâmetros externos das médias móveis.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1077

