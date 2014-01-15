Este Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4 e foi originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8097 pelo autor izhutov.

Como ele Funciona

Três MA são utilizados. Uma posição de compra será aberta quando a MA rápida atravessa a MA do meio, enquanto que elas se encontram abaixo da MA lenta. Para uma posição de venda é praticamente o oposto - a MA rápida cruza a MA do meio para baixo, enquanto que elas se encontram acima da MA lenta.

O tamanho do lote, para as posições que serão abertas, pode ser fixo ou proporcional à margem livre. Não há uma função adicional para reduzir o tamanho do lote em perdas - quanto maior as perdas consecutivos, menor o tamanho do lote. Um trailing stop pode ser definido para uma posição em aberto.

A imagem abaixo mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.

Parâmetros



MaximumRisk - Risco (ele é usado caso Lots = 0).

Lots - Lote.

DecreaseFactor - Fator de redução do lote após os negócios perdedores. 0 - redução desativado. Quanto menor for o valor, maior será a redução. Nos casos em que é impossível reduzir o tamanho do lote, será aberto uma posição de lote mínimo.

TakeProfit - Take Profit em pontos.

StopLoss - Stop Loss em pontos.

TrailingStop - trailing stop em pontos. Se o valor for 0, a função trailing móvel está desativada.

FastPeriod - período de MA Rápido.

FastShift - deslocamente de MA rápida.

MiddlePeriod - período de MA do meio.

MiddleShift - deslocamento de MA do meio.

SlowPeriod - período de MA lento.

SlowShift - deslocamento de MA lento.

Nota

Não é recomendado definir valores FastShift, MiddleShift e SlowShift menores do que 1. O Expert Advisor verifica os indicadores na barra zero apenas quando uma nova barra abre (não se deve trabalhar na barra zero (formação)). A versão original não possui nenhum dos parâmetros externos das médias móveis.