HistVolatility - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Victor Umnyashkin

Этот индикатор делает расчёт классической исторической волатильности финансового актива.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.09.2010.  

Рис.1 Индикатор HistVolatility

CCI_DrawMode CCI_DrawMode

Реализация изменения режима отрисовки на примере индикатора CCI

Trade_Time Trade_Time

Данный индикатор отрисовывает рабочее торговое время,с указанием начала и окончания торгов.

ParkinsonHistVolatility ParkinsonHistVolatility

Аппроксимация Паркинсона исторической волатильности.

AroonSignal AroonSignal

Сигнальный индиткатор, построенный на основе показаний индикатора Aroon