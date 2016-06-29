Mira cómo descargar robots gratis
VR---MARS-EN - Asesor Experto para MetaTrader 4
Descripción:
Esto ayudará a reducir el trabajo rutinario semiautomático.
Características:
- Apertura de trades directamente desde los gráficos;
- Activar o desactivar el sonido de la gráfica;
- Muestra cuántos puntos de beneficio y stop loss;
- Muestra el beneficio para cada orden;
- Movimiento del TP y SL directamente en el gráfico;
- Información de la capacidad de agrupación en las órdene.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10558
