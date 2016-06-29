CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

VR---MARS-EN - Asesor Experto para MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Visualizaciones:
595
Ranking:
(7)
Publicado:
VR---MARS-EN.mq4 (26.63 KB)
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Descripción:

Esto ayudará a reducir el trabajo rutinario semiautomático.

Características:

  • Apertura de trades directamente desde los gráficos;
  • Activar o desactivar el sonido de la gráfica;
  • Muestra cuántos puntos de beneficio y stop loss;
  • Muestra el beneficio para cada orden;
  • Movimiento del TP y SL directamente en el gráfico;
  • Información de la capacidad de agrupación en las órdene.

Imagen:

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10558

