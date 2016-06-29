Descripción:



El indicador muestra los rangos de compra y venta.

La zona verde significa que en estos niveles de precios, más compras en un determinado período de tiempo, representa un valor numérico de la diferencia de contratos. La zona roja representa las ventas. Así que en algún lugar entre Call/Put y soporte y resistencia.

El indicador calcula periodo minuto de Rj_Volume y transmite los datos a Rj_HSlice 1.1. Este indicador debe usarse en conjunción con otros indicadores.



Instalación: Lanza dos archivos en Terminal \ experts \ indicators, editor de compilación y adjuntar Rj_HSlice al gráfico.



Rj_Volume no se adjunt al gráfico.



Falta de el en el valor terminal de 5 dígitos choca uno contra el otro.



En el agregado modificado Rj_HSlice 1.1 de los datos de cálculo HF, es decir no sólo el error, sino el otro FFs.

CalcPeriod = 1, todo en minutos. Si la prestación debe hacerse en el tiempo se dice FF, y el lugar debe haber 60. Protección contra errores de configuración, incluso si pone 50, todavía buscará el timeframe más cercano superior.



En un Comentario en la esquina superior izquierda indica que TF es calculado.

ShowLevelsOn = true; por defecto muestra todos los niveles de precio. falso elimina todos los niveles.

ShowContractOn = true; lo mismo, sólo con los valores de los contratos. elimina todos los falsos valores.

BackgroundLevelOn = true; Cuando se presenta el background del ShowLevelsOn.

ShowTurningOn = true; Establece la línea de soprte de la resistencia. En ciertos niveles, los valores de los contratos son similares. Para ello, hay una opción

PercentDiscrep = 0.2; diferencias de ratio, por defecto, 20%, es decir diferencia entre los niveles de no más del 20%. 0.1 es 10%, etc etc.



Las líneas se cambian dinámicamente, pero puede todavía mantener pistas de dónde y cómo se comporta el precio, respectivamente, de esto se puede trazar cualquier conclusión.



ColorLine = Aqua; líneas de color.

ShowLevelsOn = false.

Si te interesa, la esencia de la idea es la siguiente:



If the candle Open [] <Close [], then

buy = (High []-Low [])+( Close []-Open [])

sell = High []-Low []

then dist = Volume [] / (buy + sell) = volumen de distribución / punto, y las matrices se crean

Call = dist * buy / sell

Put = dist



Lo mismo con la vela bajista, sólo reflejada.



Que para probar una pantalla azul o no muestra nada o el historial debe subir o guardar como una plantilla.



Así que cuidad con el experimento, hacer preguntas, responder todo el beneficio posible en la conexión.