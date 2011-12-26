Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VR---MARS - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6901
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Данный полуавтомат поможет сократить рутинную работу.
Его особенности:
- Открытие сделок напрямую с графиков;
- Включение и выключение звука с графика;
- Показывает сколько пунктов до профита и стоп лосса;
- Показывает прибыль по каждому ордеру;
- Передвижение тейка и лосса напрямую на графике;
- Возможность Группировать информацию по ордерам.
Картинка:
fantom
Трендовый советник для часового графика GBPUSD.AlertCloseOpenOrder
Индикатор подает сигнал при открытии и закрытии ордера.
ScreenShot
Снимает скриншоты при открытии, закрытии и модификации ордеров всех типов.VR---SIGNAL-UROVNI
Советник выставляет уровни, при преодолении которых звучит сигнал...