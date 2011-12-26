CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

VR---MARS - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
6901
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Данный полуавтомат поможет сократить рутинную работу.

Его особенности:

  1. Открытие сделок напрямую с графиков;
  2. Включение и выключение звука с графика;
  3. Показывает сколько пунктов до профита и стоп лосса;
  4. Показывает прибыль по каждому ордеру;
  5. Передвижение тейка и лосса напрямую на графике;
  6. Возможность Группировать информацию по ордерам.

Картинка:

fantom fantom

Трендовый советник для часового графика GBPUSD.

AlertCloseOpenOrder AlertCloseOpenOrder

Индикатор подает сигнал при открытии и закрытии ордера.

ScreenShot ScreenShot

Снимает скриншоты при открытии, закрытии и модификации ордеров всех типов.

VR---SIGNAL-UROVNI VR---SIGNAL-UROVNI

Советник выставляет уровни, при преодолении которых звучит сигнал...