Индикатор подает сигнал при открытии и закрытии ордера.

Трендовый советник для часового графика GBPUSD.

Снимает скриншоты при открытии, закрытии и модификации ордеров всех типов.

Советник выставляет уровни, при преодолении которых звучит сигнал...