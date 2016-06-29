CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

VR---SETKA=2=01032012 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Vladimir Pastushak | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
1024
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
VR---SETKAp2.mq4 (6.18 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este asesor experto es una modificación del http://codebase.mql4.com/ru/code/10540 por numerosas peticiones para corregir errores.

Modificaciones:

  • 1 - Ahora el Asesor sólo funciona con sus propias órdenes
  • 2 - Lote Fijo.

Honestamente no creí que alguien se interesara en este EA, pero para el deleite de muchas personas se insistió, y corregimos el código. Disfrutar.

Imagen:


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10634

Conjunto de scripts para una operación rápida con el ratón. Conjunto de scripts para una operación rápida con el ratón.

Scripts de órdenes pendients, órdenes de mercado, move o quitar stops.

VR---MARS-EN VR---MARS-EN

Apertura de trades directamente desde los gráficos;

Cálculo del LRMA Fast Cálculo del LRMA Fast

Con las ideas de los artículos, se implementa en este indicador 3 Métodos de aceleración de los indicadores en el ejemplo de "Regresión Lineal".

s-PSI@CalculateProfitFromTime s-PSI@CalculateProfitFromTime

Revisar los resultados del trabajo de su estrategia (del historial) por hora.