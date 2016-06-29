Mira cómo descargar robots gratis
VR---SETKA=2=01032012 - Asesor Experto para MetaTrader 4
Este asesor experto es una modificación del http://codebase.mql4.com/ru/code/10540 por numerosas peticiones para corregir errores.
Modificaciones:
- 1 - Ahora el Asesor sólo funciona con sus propias órdenes
- 2 - Lote Fijo.
Honestamente no creí que alguien se interesara en este EA, pero para el deleite de muchas personas se insistió, y corregimos el código. Disfrutar.
