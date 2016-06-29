Este asesor experto es una modificación del http://codebase.mql4.com/ru/code/10540 por numerosas peticiones para corregir errores.

Modificaciones:



1 - Ahora el Asesor sólo funciona con sus propias órdenes

2 - Lote Fijo.



Honestamente no creí que alguien se interesara en este EA, pero para el deleite de muchas personas se insistió, y corregimos el código. Disfrutar.

Imagen:





