Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
VR---MARS-EN - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 673
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Beschreibung:
Dadurch wird die halbautomatische Routinearbeit verringern.
Merkmale:
- Eröffnet Positionen direkt vom Chart;
- Aktivieren Sie oder deaktivieren Sie den Ton vom Chart;
- Zeigt wie viele Points zum Gewinn und StopLoss;
- Zeigt den Gewinn jeder Position;
- Verschieben der TP und SL direkt auf dem Chart;
- Fähigkeit die Informationen der Positionen gruppiert anzuzeigen.
Bild:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10558
Rj_HSlice 1.1
Unterstützung/Widerstands-Linien für Kauf/Verkauf.LRMA Schnellst-Berechnung
Die Ideen aus dem Artikel 3 Methoden von Indikatoren, die Beschleunigung durch das Beispiel der Linearen Regression" ist implementiert in dieser Anzeige.
Ein Satz Skripte für ein schnelles Handeln mit der Maus.
Skripte für Pending, Markt-Orders, Platzieren und Löschen von Stopps.s-PSI@CalculateProfitFromTime
Überprüfen Sie die zurückliegenden Ergebnisse Ihrer Strategie von Stunde zu Stunde.