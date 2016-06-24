CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

VR---MARS-EN - expert para MetaTrader 4

Vladimir Pastushak | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
625
Avaliação:
(7)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Descrição:

Isto irá ajudar a reduzir o trabalho da rotina de forma semi-automática.

Características:

  • Abre negociações diretamente dos gráficos;
  • Ativar ou desativar o som do gráfico;
  • Mostra os pontos do lucro e do stop loss;
  • Mostra o lucro para cada ordem;
  • TP e SL diretamente no gráfico;
  • Capacidade de Agrupamento das informações sobre as ordens.

Imagem:

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10558

Rj_HSlice 1.1 Rj_HSlice 1.1

Os níveis de preços para Chamar/Colocar as linhas de suporte/resistência.

e-PSI@MultiSET e-PSI@MultiSET

No caminho para o Graal!...

Um conjunto de scripts para uma rápida negociação com o mouse. Um conjunto de scripts para uma rápida negociação com o mouse.

Scripts de ordens pendentes, ordens de mercado, coloca e remove stops.

VR---SETKA=2=01032012 VR---SETKA=2=01032012

Modificação da primeira versão do EA de grade .