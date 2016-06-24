Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
VR---MARS-EN - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 625
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Descrição:
Isto irá ajudar a reduzir o trabalho da rotina de forma semi-automática.
Características:
- Abre negociações diretamente dos gráficos;
- Ativar ou desativar o som do gráfico;
- Mostra os pontos do lucro e do stop loss;
- Mostra o lucro para cada ordem;
- TP e SL diretamente no gráfico;
- Capacidade de Agrupamento das informações sobre as ordens.
Imagem:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10558
