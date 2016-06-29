La idea está en un código, es simple - y atrás el movimiento del precio en un barra. Un poco más de "misterio" con opciones, también es posible relajarse... :)))









Trabajando en la barra - ControlPeriody los precios que tenemos en la apertura de NewBarInPeriod. Tomo EURUSD H1.

Es una de las (muchas) maneras de "extracción" de un beneficio - que se organicen en "el dispositivo citado" DC. Como plus sin duda de tal enfoque el riesgo controlado está en límites razonables (hasta 20%). Como componentes importantes de este tipo de tácticas: comunicación ininterrumpida con el servidor, el sentido de proporción, incondicional de refinanciación y el momento de cambio oportuno.

Trabajo con tres Brokers y sólo en uno obtengo los resultados esperados, pero con este spread flotante del broker ha hecho que esta estrategia sea mala...





P.D. El asesor con evidente control de apertura de barras.

El asesor es sólo una parte (y un sorprendente funcionalidad) de todo el sistema formado por dos asesores.

El 1 º para optimizar los parámetros;

El 2 º en una cuenta real.



Si tienes preguntas o estás interesado en la optimización de el sistema de parámetros del asesor bajo tu broker, por favor PM.

Hizo el trabajo en los bugs ()introdujo un filtro adicional ) llevo a las condiciones de prueba a real MM : muchas no más de 5.0, el carga depósito no más de 15 % (era 50%):

P.D. He traducido la interfaz al inglés.


