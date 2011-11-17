Идея, положенная в код, проста - возвратно-поступательное движение цены внутри бара. Немножко "шаманства" с настройками и можно по"курить бамбук"... :)))





Рабочий бар - ControlPeriod, а цены берём по открытию NewBarInPeriod. Я взял EURUSD на H1.

Это один из (многих) способов "добычи" профита - подстроиться под "котировочный аппарат" ДЦ. Я подстроился под "котировочный аппарат" КОНКРЕТНОГО ДЦ (что это означает - догадайтесь сами). Несомненным плюсом такого подхода служит контролируемый риск в разумных пределах (до 20%). Важными составляющими такой тактики служат: бесперебойная связь с сервером (VPS, так как при "нечаянной" потере связи легко можно потерять весь Депо), чувство меры, безоговорочное рефинансирование и момент своевременной перенастройки (контролирует MoneyManagement).

Для разбирающихся с процессом формирования цены брокером на торговый запрос о закрытии ордера выложил стэйтмент работы советника. Для остальных даю важную информацию - пипсовка, которая в тестере внутри M1 бара открывает и закрывает ордера, маня слюноотделительной прибылью, НИКОГДА ни на демо ни на реале работать НЕ БУДЕТ!!! Моя стратегия работает внутри H1 бара, кто не видит разницу - мои глубокие сожаления!..



P.S. Советник с явным контролем открытия баров, а впрочем, как настроить.

P.P.S. Как всегда значения, связанные с разрядность котировок, вносятся как для 4-рёх знаков!!!

Привёл код в соответствие с новыми правилами языка.