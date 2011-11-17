Ставь лайки и следи за новостями
e-PSI@MultiSET_v.01.05.2014 - эксперт для MetaTrader 4
- 11268
Идея, положенная в код, проста - возвратно-поступательное движение цены внутри бара. Немножко "шаманства" с настройками и можно по"курить бамбук"... :)))
Рабочий бар - ControlPeriod, а цены берём по открытию NewBarInPeriod. Я взял EURUSD на H1.
Это один из (многих) способов "добычи" профита - подстроиться под "котировочный аппарат" ДЦ. Я подстроился под "котировочный аппарат" КОНКРЕТНОГО ДЦ (что это означает - догадайтесь сами). Несомненным плюсом такого подхода служит контролируемый риск в разумных пределах (до 20%). Важными составляющими такой тактики служат: бесперебойная связь с сервером (VPS, так как при "нечаянной" потере связи легко можно потерять весь Депо), чувство меры, безоговорочное рефинансирование и момент своевременной перенастройки (контролирует MoneyManagement).
Для разбирающихся с процессом формирования цены брокером на торговый запрос о закрытии ордера выложил стэйтмент работы советника. Для остальных даю важную информацию - пипсовка, которая в тестере внутри M1 бара открывает и закрывает ордера, маня слюноотделительной прибылью, НИКОГДА ни на демо ни на реале работать НЕ БУДЕТ!!! Моя стратегия работает внутри H1 бара, кто не видит разницу - мои глубокие сожаления!..
P.S. Советник с явным контролем открытия баров, а впрочем, как настроить.
P.P.S. Как всегда значения, связанные с разрядность котировок, вносятся как для 4-рёх знаков!!!Изменения от 01.05.2014: Привёл код в соответствие с новыми правилами языка.
