Die Idee umzusetzen ist einfach - Das Hin und Her der Preise in einer Bar. Ein wenig "Schamanismus" mit den Einstellungen und Sie können entspannen...:)))









Arbeitsbar - ControlPeriod, und als Preise nehmen wir Open NewBarInPeriod. Ich wählte EURUSD auf H1.

Es ist eine der (vielen) Möglichkeiten Gewinn herauszuziehen - arrangiert nach der "Preismaschine" DC. Als zweifelloses Plus eines solchen Ansatzes bleibt das kontrollierbare Risiko in vernünftigen Grenzen (bis 20%). Als wichtige Bestandteile solcher Taktiken dienen: ununterbrochene Verbindung mit dem Server, Augenmaß, bedingungslose Refinanzierung und zum Zeitpunkt der rechtzeitigen Umstellung.

Ich arbeite mit drei Broker und nur einer von Ihnen liefert erwartete Ergebnisse, ABER bei dieser Broker sind die Spreads für diese Strategie einfach zu schlecht...





P.S. Der Adviser mit deutlicher Kontrolle des 'Opens' der Bars.

Der Advisors ist nur ein Teil (mit abgespeckter Funktionsweise) des gesamten System, bestehend aus zwei Advisers.

1. um die Parameter zu optimieren;

2. für ein Echtgeldkonto.



Wenn Sie Fragen haben oder sich interessieren für eine Verbesserung des Systems, Parameter, Berater für Ihren Broker Bitte PM.

Ich arbeitete an den bugs (führte ein zusätzlichen Filter ein), brachte die Prüfbedingungen näher der Realität MM: lot nicht mehr als 5.0, das Risiko nicht mehr als 15% vom Anfangssaldo (war 50%):

P.S. Ich habe vieles ins Englische übersetzt.

