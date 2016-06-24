Uma ideia para colocar num código, é simples - o movimento do preço pra frente e pra trás numa barra. Mesmo com um pouco de "mistério" nas opções, também é possível relaxar...:)))









Uma barra trabalhando - ControlPeriod, e os preços assumidos na abertura, NewBarInPeriod. Eu peguei o EURUSD no timeframe H1.

É uma das (muitas) maneiras de "extração" de um lucro - para ser arranjado sob "o dispositivo cotado" DC. Sem dúvida além de tal abordagem, o risco controlável usa limites razoáveis (como 20 %). Os componentes importantes de tais táticas funcionarem: comunicação ininterrupta com o servidor, senso de proporção, refinanciamento incondicional e o momento da mudança oportuna.

Eu trabalho com três Corretoras e somente numa delas tenho os resultados esperados, mas nesta corretora o spread flutuante é ruim para esta estratégia...





P.S. O Expert Advisor com controle óbvio da abertura das barras.

O advisor é apenas uma parte (e com uma funcionalidade enxuta) de todo o sistema composto por dois advisors.

O primeiro para otimizar os parâmetros;

o segundo 2ª para uma conta real.



Se você possui dúvidas ou está interessado em otimizar os parâmetros do sistema do advisor na sua corretora, por favor, PM.

Trabalho com os bugs (através a um filtro adicional), trazendo as condições de teste para o real MM : lote não é maior que 5.0, o depósito carregado não é maior que 15% (era 50%):

P.S. Eu traduzi a interface em Inglês.

