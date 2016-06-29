Pon "Me gusta" y sigue las noticias
4 Sesiones - indicador para MetaTrader 4
Descripción:
4Sessions v2.3
Muestra las 4 sesiones: Pacífico, Asiático, Europeo, Americano.Configuración:
- Winter=2 (UTC+2=EET)
- Summer=3 (UTC+3=EET)
La diferencia entre la zona horaria de los servidores mt y UTC. Por defecto la zona horaria del servidor mt es EET (UTC + 2 = EET (invierno), UTC + 3 = EET (verano). Tendrás que cambiar la configuración dependiendo de la hora de tu broker. Por ejemplo, si se trata de CET deberá establecer:
- Winter=1 (UTC+1=CET)
- Summer=2 (UTC+2=CET)
AsiaDesc = "Asia"; Session name
AsiaColor = Aqua; Session color
AsiaOpen = "00:00"; Session open time (UTC timezone)
AsiaClose = "09:00"; Session close time (UTC timezone)
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10513
