CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

4 Sesiones - indicador para MetaTrader 4

Andrew | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
3318
Ranking:
(20)
Publicado:
4Sessions.mq4 (9.89 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Descripción:

4Sessions v2.3

Muestra las 4 sesiones: Pacífico, Asiático, Europeo, Americano.

Configuración:
  • Winter=2 (UTC+2=EET)
  • Summer=3 (UTC+3=EET)

La diferencia entre la zona horaria de los servidores mt y UTC. Por defecto la zona horaria del servidor mt es EET (UTC + 2 = EET (invierno), UTC + 3 = EET (verano). Tendrás que cambiar la configuración dependiendo de la hora de tu broker. Por ejemplo, si se trata de CET deberá establecer:

  • Winter=1 (UTC+1=CET)
  • Summer=2 (UTC+2=CET)
El indicador se ajusta automáticamente para DST.


AsiaDesc = "Asia"; Session name
AsiaColor = Aqua; Session color
AsiaOpen = "00:00"; Session open time (UTC timezone)
AsiaClose = "09:00"; Session close time (UTC timezone)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10513

exp_Lego_4 (Beta) exp_Lego_4 (Beta)

Un paso más para perfeccionar.

EA de noticias (sin indicadores) EA de noticias (sin indicadores)

El EA opera en los grandes movimientos de mercado y no utiliza ningún indicador.

e-PSI@MultiSET e-PSI@MultiSET

En una forma del Grial!...

Rj_HSlice 1.1 Rj_HSlice 1.1

Price levels Call / Put the lines of support / resistance.