EA de noticias (sin indicadores) - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1415
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Descripción:
El EA opera en los grandes movimientos de mercado y no utiliza ningún indicador.
La idea del EA es de órdenes de stop son discretas en tiempo moviéndose a una distancia dada desde el precio actual.
Si el precio se desliza algo abruptamente a un lado, el EA simplemente no tiene tiempo de mover la orden y se convierte en mercado.
Además incluye órdenes del trail.
extern int Stoploss = 10, // stoploss, si es 0 no se cambia Takeprofit = 50, // TakeProfit, si es 0 no se cambia extern int TrailingStop = 10, // longitud del Trail, si es 0 no trail extern int TrailingStart = 0, // si se utiliza trail, por ejemplo, después de alcanzar 40 n llega extern int StepTrall = 2 // Paso Thrall - mover el stop-loss no está mas cerca del StepTrail extern int NoLoss = 0, // transferencia al breakeven para un número dado de puntos de ganancia, si entonces había no se mueve al breakeven MinProfitNoLoss = 0, // mínimas ganancias cuando se mueve al nivel de break-even neutrales extern int Magic = 77 // Magic extern int Step = 10, // distancia desde el precio extern double Lot = 0.1; extern int TimeModify = 30 // número de segundos antes de una orden no se permite cambiar extern int slippage = 30 // la desviación máxima del precio para órdenes de mercado (órdenes de compra o venta).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10511
