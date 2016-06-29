Descripción:



El EA opera en los grandes movimientos de mercado y no utiliza ningún indicador.

La idea del EA es de órdenes de stop son discretas en tiempo moviéndose a una distancia dada desde el precio actual.



Si el precio se desliza algo abruptamente a un lado, el EA simplemente no tiene tiempo de mover la orden y se convierte en mercado.

Además incluye órdenes del trail.