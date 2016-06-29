CodeBaseSecciones
Vladimir Khlystov
1415
(21)
El EA opera en los grandes movimientos de mercado y no utiliza ningún indicador.
La idea del EA es de órdenes de stop son discretas en tiempo moviéndose a una distancia dada desde el precio actual.

Si el precio se desliza algo abruptamente a un lado, el EA simplemente no tiene tiempo de mover la orden y se convierte en mercado.

Además incluye órdenes del trail.

extern int Stoploss = 10,        // ​​stoploss, si es 0 no se cambia
           Takeprofit = 50,      // TakeProfit, si es 0 no se cambia
extern int TrailingStop = 10,    // longitud del Trail, si es 0 no trail
extern int TrailingStart = 0,    // si se utiliza trail, por ejemplo, después de alcanzar 40 n llega
extern int StepTrall = 2         // Paso Thrall - mover el stop-loss no está mas cerca del StepTrail
extern int NoLoss = 0,           // ​​transferencia al breakeven para un número dado de puntos de ganancia, si entonces había no se mueve al breakeven
           MinProfitNoLoss = 0,  // ​​mínimas ganancias cuando se mueve al nivel de break-even neutrales
extern int Magic = 77            // Magic
extern int Step = 10,            // distancia desde el precio
extern double Lot = 0.1;
extern int TimeModify = 30       // número de segundos antes de una orden no se permite cambiar
extern int slippage = 30         // la desviación máxima del precio para órdenes de mercado (órdenes de compra o venta).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10511

