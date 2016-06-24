CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

4 Sessões - indicador para MetaTrader 4

Andrew | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1918
Avaliação:
(20)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Descrição:

4Sessions v2.3

Mostra 4 sessões: do Pacífico, Ásia, Europa, Américana.

Configurações:
  • Winter=2 (UTC+2=EET)
  • Summer=3 (UTC+3=EET)

A diferença entre fuso horário do servidor MT e UTC. Por padrão o fuso horário do servidor MT é EET (UTC+2=EET (inverno), UTC+3=EET (verão). Você vai ter que alterar as configurações, de acordo com o horário da sua corretora. Por exemplo, você terá que definir o CET:

  • Winter=1 (UTC+1=CET)
  • Summer=2 (UTC+2=CET)
O indicador ajusta-se automaticamente ao horário de verão.


AsiaDesc = "Asia"; nome da Sessão
AsiaColor = Aqua; cor da Sessão
AsiaOpen = "00:00"; tempo de abertura da Sessão (timezone UTC)
t AsiaClose = "09:00"; tempo de fechamento da Sessão(timezone UTC)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10513

exp_Lego_4 (Beta) exp_Lego_4 (Beta)

Mais um passo para a perfeição.

Novo Expert Advisor (sem indicadores) Novo Expert Advisor (sem indicadores)

EA negocia em um grandes movimentos do mercado e não usa quaisquer indicadores.

e-PSI@MultiSET e-PSI@MultiSET

No caminho para o Graal!...

Rj_HSlice 1.1 Rj_HSlice 1.1

Os níveis de preços para Chamar/Colocar as linhas de suporte/resistência.