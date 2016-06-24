Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
4 Sessões - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1918
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Descrição:
4Sessions v2.3
Mostra 4 sessões: do Pacífico, Ásia, Europa, Américana.Configurações:
- Winter=2 (UTC+2=EET)
- Summer=3 (UTC+3=EET)
A diferença entre fuso horário do servidor MT e UTC. Por padrão o fuso horário do servidor MT é EET (UTC+2=EET (inverno), UTC+3=EET (verão). Você vai ter que alterar as configurações, de acordo com o horário da sua corretora. Por exemplo, você terá que definir o CET:
- Winter=1 (UTC+1=CET)
- Summer=2 (UTC+2=CET)
AsiaDesc = "Asia"; nome da Sessão
AsiaColor = Aqua; cor da Sessão
AsiaOpen = "00:00"; tempo de abertura da Sessão (timezone UTC)
t AsiaClose = "09:00"; tempo de fechamento da Sessão(timezone UTC)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10513
Mais um passo para a perfeição.Novo Expert Advisor (sem indicadores)
EA negocia em um grandes movimentos do mercado e não usa quaisquer indicadores.
No caminho para o Graal!...Rj_HSlice 1.1
Os níveis de preços para Chamar/Colocar as linhas de suporte/resistência.