4 Sessions - индикатор для MetaTrader 4
- 13704
4Sessions v2.3 Индикатор показывает 4 торговые сессии: тихоокеанская, азиатская, европейская, американская.
История версий:
2.3 Исправил баг с переходом через выходные когда Winter >= 4
2.2 Перерисовка всех сесссий после 00:00.
2.1 Исправил баг с повторными вычислениями.
2.0 Добавил новые настройки ShowNewSession, Width, Style.
Настройки:
*Поправка к UTC для получения времени метатрейдера. Например, по-умолчанию 2 и 3 часа, чтобы получить EET (Восточно-европейское время). UTC+2=EET (зимой), UTC+3 = EET (летом). Т.е. индикатор автоматически переходит на летнее и зимнее время. (На графике будет видно, что допустим 30 октября сессии прорисованы по летнему времени, а 31 уже по зимнему)
- Winter = 2 (UTC+2 = EET)
- Summer = 3 (UTC+3 = EET)
Если у вашего брокера на серверах другое время, например CET (Центральноевропейское время) то нужно выставить:
- Winter = 1 (UTC+1 = CET)
- Summer = 2 (UTC+2 = CET)
По времени EET и CET переход на зимнее время не отменен! UTC на зимнее время не переводится! Это значит, что один раз выставил поправку к UTC и время начала и конца сессий и больше уже никогда настройки трогать не надо!
Days = 5; Количество дней для прорисовки сессий.
ShowDescription = true; **Показывать подписи на сессиях (Название, кол-во пунктов)
ShowPips = true; **Показывать кол-во пунктов пройденных во время сессии (Если false, то будут показаны только названия сессиий)
AsBackground = true; Рисовать сессии как фон. (Если true - сессия закрашивается сплошным цветом, если false - рисует только контур)
ShowNextSessions = true; Показывать начало следующей (будущей) сессии
Width = 1; Ширина контура (Работает только если AsBackground = false)
Style = 0; Стиль контура (Работает только если Width = 1 и AsBackground = false)
Коды стилей:
0 - сплошная линия
1 - пунктир
2 - мелкий пунктир
3 - точка тире
4 - точка точка тире
AsiaDesc = "Азия"; Название (подпись)
AsiaColor = Aqua; Цвет сессии
AsiaOpen = "00:00"; ***Время начала сессии (время UTC)
AsiaClose = "09:00"; ***Время конца сессии (время UTC)
*Чтобы узнать поправку к UTC, можно зайти на time.yandex.ru и выбрать UTC, потом глянуть в терминал и посчитать разницу.
**Чтобы появились подписи к сессиям нужно включить описания объектов. (жмем F8 > вкладка "Общие" > птичку на "Показывать описания объектов"
***Время начала и конца сессий везде пишут разное, но обычно разница +-час. Я выбрал самое на мой взгляд точное время.
