CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

4 Sessions - Indikator für den MetaTrader 4

Andrew | German English Русский Español Português
Ansichten:
1512
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Beschreibung:

4Sessions v2.3

Zeigt 4 Handelszeiten: Pazifik, Asien, Europa, USA.

Settings:
  • Winter=2 (UTC+2=EET)
  • Summer=3 (UTC+3=EET)

Der Unterschied zwischen dem Mt-Server Zeitzone und UTC. Standardmäßig ist die Mt-Server Timezone EET (UTC + 2 = EET (Winter), UTC + 3 = EET (Sommer). Sie müssen die Einstellungen abhängig von Ihrer Brokerzeit ändern. Z.B. wenn es CET ist, müssen Sie eintragen:

  • Winter=1 (UTC+1=CET)
  • Summer=2 (UTC+2=CET)
Der Indikator berücksichtigt automatisch DST.


AsiaDesc = "Asia"; Name der Region
AsiaColor = Aqua; Farbe der Region
AsiaOpen = "00:00"; Marktöffnungszeit der Region(UTC Zeitzone)
AsiaClose = "09:00"; Marktende der Region (UTC Zeitzone)

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10513

exp_Lego_4 (Beta) exp_Lego_4 (Beta)

Ein Schritt hin zur Perfektion.

News Expert Adviser (ohne Indikatoren) News Expert Adviser (ohne Indikatoren)

EA handelt große Marktbewegungen, ohne Indikatoren zu verwenden.

e-PSI MultiSET e-PSI MultiSET

Ein Weg zum Gral!...

VR SETKA 2-01032012 VR SETKA 2-01032012

Veränderte Version des grid EA.