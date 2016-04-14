und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
4 Sessions - Indikator für den MetaTrader 4
Beschreibung:
4Sessions v2.3
Zeigt 4 Handelszeiten: Pazifik, Asien, Europa, USA.Settings:
- Winter=2 (UTC+2=EET)
- Summer=3 (UTC+3=EET)
Der Unterschied zwischen dem Mt-Server Zeitzone und UTC. Standardmäßig ist die Mt-Server Timezone EET (UTC + 2 = EET (Winter), UTC + 3 = EET (Sommer). Sie müssen die Einstellungen abhängig von Ihrer Brokerzeit ändern. Z.B. wenn es CET ist, müssen Sie eintragen:
- Winter=1 (UTC+1=CET)
- Summer=2 (UTC+2=CET)
AsiaDesc = "Asia"; Name der Region
AsiaColor = Aqua; Farbe der Region
AsiaOpen = "00:00"; Marktöffnungszeit der Region(UTC Zeitzone)
AsiaClose = "09:00"; Marktende der Region (UTC Zeitzone)
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10513
