Beschreibung:



Zeigt 4 Handelszeiten: Pazifik, Asien, Europa, USA.

Winter=2 (UTC+2=EET)

Summer=3 (UTC+3=EET)

Der Unterschied zwischen dem Mt-Server Zeitzone und UTC. Standardmäßig ist die Mt-Server Timezone EET (UTC + 2 = EET (Winter), UTC + 3 = EET (Sommer). Sie müssen die Einstellungen abhängig von Ihrer Brokerzeit ändern. Z.B. wenn es CET ist, müssen Sie eintragen:

Winter=1 (UTC+1=CET)

Summer=2 (UTC+2=CET)



AsiaDesc = "Asia"; Name der Region

AsiaColor = Aqua; Farbe der Region

AsiaOpen = "00:00"; Marktöffnungszeit der Region(UTC Zeitzone)

AsiaClose = "09:00"; Marktende der Region (UTC Zeitzone)