Indicadores

Notarius - indicador para MetaTrader 4

Andrey Vasiliev | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
1686
Ranking:
(8)
Publicado:
Actualizado:
Notarius.mq4 (3.09 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador de tendencia experimental con alertas sobre la base de precio promedio.

  • Mode - un modo de formación de una señal.
  • StartBar - número de barra desde el principio de la tendencia.
  • Confirm - confirmación necesaria del movimiento de la señal (pips) en una dirección.
  • Flat - distancia del nivel de la señal anterior en que nuevos límites de señales no será formados (pips).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10499

