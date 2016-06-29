Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Notarius - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1686
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador de tendencia experimental con alertas sobre la base de precio promedio.
- Mode - un modo de formación de una señal.
- StartBar - número de barra desde el principio de la tendencia.
- Confirm - confirmación necesaria del movimiento de la señal (pips) en una dirección.
- Flat - distancia del nivel de la señal anterior en que nuevos límites de señales no será formados (pips).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10499
TARZAN
Indicador de tendencia.RideAlligator
EA simple basado en indicador de piel Alligator.
e-PSI@ManagerTrailing_v.2.5
Órdenes de trailing (en persona) y el beneficio total.EA de noticias (sin indicadores)
El EA opera en los grandes movimientos de mercado y no utiliza ningún indicador.