TARZAN - indicador para MetaTrader 4
Descripción:
Indicador de tendencia.
Parámetros de entrada:
- TimeFrame = 60; el período del diagrama puede ser cualquiera de los siguientes tamaños:
1 - 1 minuto;
5 - 5 minutos;
15 - 15 minutos;
30 - 30 minutos;
60 - 1 hora;
240 - 4 horas;
1440 - 1 día;
10080 - 1 semana;
43200 - 1 mes;
0 (ceros) - período de la gráfica actual.
- RSI=5; período del indicador RSI.
- applied_RSI=0; el precio usado. Puede ser cualquiera de las constantes de precio:
0 - Precio de cierre;
1 - Precio de Apertura;
2 - Precio del alto;
3 - Precio del Bajo;
4 - Precio medio, (alto + bajo) / 2;
5 - Precio típico, (alto + bajo + cierre) / 3;
6 - Precio ponderado de cierre, (alta + baja + cierre + cierre) / 4.
- MA = 50; período del indicador de Media Móvil.
- method_MA = 0; -un método de promediación. Puede ser cualquiera de los significados (importance) de métodos de deslizamiento medios (Moving Average):
0 - Simple moving average;
1 - Exponentially smoothed moving average;
2 - Smoothed moving average;
3 - Linearly weighed moving average.
- koridor = 5; umbral que lo embuelve.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10455
