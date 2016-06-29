CodeBaseSecciones
TARZAN - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский Deutsch Português
TARZAN.mq4 (6.52 KB) ver
Descripción:

Indicador de tendencia.

Parámetros de entrada:

  1. TimeFrame = 60; el período del diagrama puede ser cualquiera de los siguientes tamaños:
    1 - 1 minuto;
    5 - 5 minutos;
    15 - 15 minutos;
    30 - 30 minutos;
    60 - 1 hora;
    240 - 4 horas;
    1440 - 1 día;
    10080 - 1 semana;
    43200 - 1 mes;
    0 (ceros) - período de la gráfica actual.
  2. RSI=5; período del indicador RSI.
  3. applied_RSI=0; el precio usado. Puede ser cualquiera de las constantes de precio:
    0 - Precio de cierre;
    1 - Precio de Apertura;
    2 - Precio del alto;
    3 - Precio del Bajo;
    4 - Precio medio, (alto + bajo) / 2;
    5 - Precio típico, (alto + bajo + cierre) / 3;
    6 - Precio ponderado de cierre, (alta + baja + cierre + cierre) / 4.
  4. MA = 50; período del indicador de Media Móvil.
  5. method_MA = 0; -un método de promediación. Puede ser cualquiera de los significados (importance) de métodos de deslizamiento medios (Moving Average):
    0 - Simple moving average;
    1 - Exponentially smoothed moving average;
    2 - Smoothed moving average;
    3 - Linearly weighed moving average.
  6. koridor = 5; umbral que lo embuelve.



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10455

