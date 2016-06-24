CodeBaseSeções
Notarius - indicador para MetaTrader 4

Andrey Vasiliev
1169
(8)
O indicador de tendência experimental com alertas, baseado na média dos preços.

  • Mode - modo de formação de um sinal.
  • StartBar - número da barra do início da tendência.
  • Confirm - confirmação dos movimentos exigidos na direção de um sinal (pips).
  • Flat - distância do nível do sinal anterior, ondes os limites do novo sinal não serão formados (pips).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10499

TARZAN TARZAN

Indicador de tendência

RideAlligator RideAlligator

Simples EA baseado no Indicador Alligator.

e-PSI@ManagerTrailing_v.2.5 e-PSI@ManagerTrailing_v.2.5

Ordens de Trailing (personalizadas) e o lucro total.

Novo Expert Advisor (sem indicadores) Novo Expert Advisor (sem indicadores)

EA negocia em um grandes movimentos do mercado e não usa quaisquer indicadores.