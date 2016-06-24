Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Notarius - indicador para MetaTrader 4
- 1169
O indicador de tendência experimental com alertas, baseado na média dos preços.
- Mode - modo de formação de um sinal.
- StartBar - número da barra do início da tendência.
- Confirm - confirmação dos movimentos exigidos na direção de um sinal (pips).
- Flat - distância do nível do sinal anterior, ondes os limites do novo sinal não serão formados (pips).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10499
