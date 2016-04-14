Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Notarius - Indikator für den MetaTrader 4
Ein experimenteller Trendindikator mit Alarm auf Basis eines Durchschnittspreises.
- Mode - Modus der Signalbildung.
- StartBar - Anzahl der Bars ab Trendbeginn.
- Confirm - Bedingung für die Bestätigung eines Signals (Pips).
- Flat - Differenz zum Niveau des vorherigen Signals, unterhalb dessen kein neues Signal gezeigt wird (pips).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10499
