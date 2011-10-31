Смотри, как бесплатно скачать роботов
Notarius - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
Экспериментальный сигнальный трендовый индикатор на основе усреднения цены.
- Mode - режим формирования сигнала.
- StartBar - номер бара от начала тренда.
- Confirm - требуемая величина подтверждения движения в направлении сигнала (pips).
- Flat - расстояние от уровня предыдущего сигнала, в пределах которого новые сигналы не образуются (pips).
Картинка:
