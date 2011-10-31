CodeBaseРазделы
Индикаторы

Notarius - индикатор для MetaTrader 4

Andrey Vasiliev | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
10038
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Экспериментальный сигнальный трендовый индикатор на основе усреднения цены.

  • Mode - режим формирования сигнала.
  • StartBar - номер бара от начала тренда.
  • Confirm - требуемая величина подтверждения движения в направлении сигнала (pips).
  • Flat - расстояние от уровня предыдущего сигнала, в пределах которого новые сигналы не образуются (pips).

Картинка:

