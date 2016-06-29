Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RideAlligator - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 801
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10440
Declaración para el Gráfico
Sólo un sencillo script, que lee el archivo HTML de un informe, o un informe detallado y una transacción de él en la gráficae-PSI(at)PROC
Sistema de múltiples estrategias "en el mismo paquete," con un sistema de trading virtual para determinar la clasificación de cada una de las estrategias (antes de la orden de opertura de mercado) y la gestión de la libreria de capital de inversión.