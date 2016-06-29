CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

RideAlligator - Asesor Experto para MetaTrader 4

Warstein | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
801
Ranking:
(9)
Publicado:
Descripción:

Sistema comercial simple, EA simple basado en indicador Alligator.

Imagen:

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10440

