당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
ColorXATR - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 6
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 저자:
마르틴 게일
가격 차트 포인트로 변환된 평활화된 ATR. 추세의 상승 또는 약화 여부를 색상으로 표시합니다. 빨간색은 추세 강세, 노란색은 추세 약세에 해당합니다.
인디케이터의 매개변수를 입력합니다:
//+-----------------------------------+
//| 표시기의 입력 매개변수 ||
//+-----------------------------------+
input int ATRPeriod=12; //ATR 기간.
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; //평균화 방법
input int XLength=5; //s평활화 깊이
input int XPhase=15; //smoothing 매개변수입니다,
// -100 ... +100 범위로 변경하면 트랜지션 프로세스의 품질에 영향을 줍니다;
// VIDIA의 경우 CMO 기간, AMA의 경우 느린 이동 기간입니다.
input int Shift=0; // 막대의 표시기 수평 이동
10가지 옵션 중에서 선택하여 인디케이터의 평균 알고리즘을 변경할 수 있습니다:
- SMA - 단순 이동 평균;
- EMA - 지수 이동 평균;
- SMMA - 평활 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
다른 평균화 알고리즘의 위상 매개변수는 그 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.
이 표시기는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal 디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
그림 1 ColorXATR 표시기
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2011.04.26에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1038
픽셀 드로잉을 위한 그래픽 제어ColorRVI_HTF
차트 주기를 차트 주기와 다른 값으로 고정하고 구름 형태로 만들어 배치할 수 있는 클래식 버전의 RVI(상대적 활력 지수) 인디케이터입니다.
실시간 모드에서 바이낸스 시세 표시DCC / Piercing
DCC / 피어싱