ColorXATR - indicateur pour MetaTrader 5

Le véritable auteur :

Martingeil

ATR lissé converti en points de graphique de prix. Indique en couleur si la tendance est à la hausse ou à la baisse. La couleur rouge correspond au renforcement de la tendance, et la couleur jaune à son affaiblissement.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

//+-----------------------------------+
//| PARAMÈTRES D'ENTRÉE DE L'INDICATEUR
//+-----------------------------------+
input int ATRPeriod=12; //Période de l'ATR.
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; //Méthode de calcul de la moyenne
input int XLength=5; /profondeur de lissage 
input int XPhase=15; /paramètre de lissage,
                     //pour JJMA variant dans l'intervalle -100 ... +100, affecte la qualité du processus transitoire ;
// Pour VIDIA, c'est la période CMO, pour AMA, c'est la période de ralentissement.
input int Shift=0; // décalage horizontal de l'indicateur dans les barres

Vous pouvez modifier les algorithmes de calcul de la moyenne dans l'indicateur en choisissant parmi dix options possibles :

  1. SMA - moyenne mobile simple ;
  2. EMA - moyenne mobile exponentielle ;
  3. SMMA - moyenne mobile lissée ;
  4. LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ;
  5. JJMA - moyenne adaptative JMA ;
  6. JurX - moyenne ultralinéaire ;
  7. ParMA - moyenne parabolique ;
  8. T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
  9. VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ;
  10. AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de noter que les paramètres de phase des différents algorithmes de calcul de la moyenne ont des significations très différentes. Pour JMA, il s'agit de la variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également fixé à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".

Fig.1 Indicateur ColorXATR

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 26.04.2011.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1038

