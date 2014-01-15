Mira cómo descargar robots gratis
SpearmanStack_X20 (SpearmanRankCorrelation indicator threads) - indicador para MetaTrader 5
Real Author:
Ivan Kornilov
Se muestran en una ventana veinte líneas del indicador Spearman's Rank Correlation.
Este indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 06.12.2010.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1056
