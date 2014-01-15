CodeBaseSecciones
SpearmanStack_X20 (SpearmanRankCorrelation indicator threads) - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1046
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Real Author:

Ivan Kornilov

Se muestran en una ventana veinte líneas del indicador Spearman's Rank Correlation.

Este indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 06.12.2010.

Imagen:

Fig.1 Indicador SpearmanStack_X20.mq5

SpearmanStack_X20.mq5

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1056

