Real Author:

La idea es de Matt Trigwell, la implementación del histograma es de DmMikl86

El indicador se basa en GMMA_long. La idea era conrvertirlo en un histograma para que su percepción fuese más fácil. Es un indicador de seguimiento de tendencia.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 11.10.2010.

Fig.1 Indicador GMMA_Long_Gistogram