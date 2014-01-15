Pon "Me gusta" y sigue las noticias
GMMA_Long_Gistogram - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1105
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Real Author:
La idea es de Matt Trigwell, la implementación del histograma es de DmMikl86
El indicador se basa en GMMA_long. La idea era conrvertirlo en un histograma para que su percepción fuese más fácil. Es un indicador de seguimiento de tendencia.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 11.10.2010.
Fig.1 Indicador GMMA_Long_Gistogram
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1058
