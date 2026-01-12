Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
ColoreXATR - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 4
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il vero autore:
Martingeil
ATR smussato convertito in punti del grafico dei prezzi. Mostra a colori se la tendenza è in crescita o in indebolimento. Il colore rosso corrisponde al rafforzamento della tendenza e il giallo al suo indebolimento.
Parametri di input dell'indicatore:
//+-----------------------------------+
//| PARAMETRI DI INGRESSO DELL'INDICATORE
//+-----------------------------------+
input int ATRPeriod=12; //periodoATR.
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; /metodo di mediazione
input int XLength=5; /profondità del liscio
input int XPhase=15; /parametro di smussamento,
//per JJMA che varia nell'intervallo -100 ... +100, influisce sulla qualità del processo transitorio;
// Per VIDIA questo è il periodo di CMO, per AMA è il periodo di slow moving.
input int Shift=0; // indicatore di spostamento orizzontale in barre
È possibile modificare gli algoritmi di mediazione dell'indicatore scegliendo tra dieci opzioni possibili:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di fase per i diversi algoritmi di mediazione hanno significati diversi. Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per AMA è fissato a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiarle nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Fig.1 Indicatore ColorXATR
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 26.04.2011.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1038
Controllo grafico per il disegno dei pixelColoreRVI_HTF
Una versione classica dell'indicatore RVI (Relative Vigor Index), che può essere posizionata fissando il timeframe dell'indicatore a un valore diverso dal timeframe del grafico e realizzata sotto forma di nuvola.
Visualizzare le quotazioni di Binance in tempo realeDCC / Piercing
DCC / Piercing