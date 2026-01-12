CodeBaseSezioni
Indicatori

ColoreXATR - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
4
Valutazioni:
(16)
Pubblicato:
colorxatr.mq5 (7.9 KB) visualizza
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (126.17 KB) visualizza
Il vero autore:

Martingeil

ATR smussato convertito in punti del grafico dei prezzi. Mostra a colori se la tendenza è in crescita o in indebolimento. Il colore rosso corrisponde al rafforzamento della tendenza e il giallo al suo indebolimento.

Parametri di input dell'indicatore:

//+-----------------------------------+
//| PARAMETRI DI INGRESSO DELL'INDICATORE
//+-----------------------------------+
input int ATRPeriod=12; //periodoATR.
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; /metodo di mediazione
input int XLength=5; /profondità del liscio 
input int XPhase=15; /parametro di smussamento,
                     //per JJMA che varia nell'intervallo -100 ... +100, influisce sulla qualità del processo transitorio;
// Per VIDIA questo è il periodo di CMO, per AMA è il periodo di slow moving.
input int Shift=0; // indicatore di spostamento orizzontale in barre

È possibile modificare gli algoritmi di mediazione dell'indicatore scegliendo tra dieci opzioni possibili:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di fase per i diversi algoritmi di mediazione hanno significati diversi. Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per AMA è fissato a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiarle nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Fig.1 Indicatore ColorXATR

Fig.1 Indicatore ColorXATR

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 26.04.2011.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1038

