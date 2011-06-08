CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

STALIN - индикатор для MetaTrader 4

Andrey Vasiliev | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
7483
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор на основе двух скользящих средних (Moving Averages, MA) с разным периодом усреднения.

Сигналы на покупку/продажу возникают при их пересечении.


Особенностью индикатора является наличие следующих компонентов:

1. Фильтр на основе индикатора RSI (Relative Strength Index).

2. Фильтр подтверждения движения.

3. Фильтр сигналов бокового тренда.

Рабочий бар индикатора: 1.

PriceSound_Fibolevels PriceSound_Fibolevels

Фибо-уровни (OBJ_FIBO) со звуком и специальной индикацией - 8 линий со свойствами PriceSound_trendline.

На основе лент Боллинджера. На основе лент Боллинджера.

Советник на основе лент Боллинджера.

AML - Adaptive Market Level AML - Adaptive Market Level

Адаптивный уровень рынка - показывает текущий опроный уровень рыночной цены. Уровень смещается только при трендовом движении цены.

Q2MA Q2MA

Индикатор на базе MA