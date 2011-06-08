Смотри, как бесплатно скачать роботов
STALIN - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7483
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор на основе двух скользящих средних (Moving Averages, MA) с разным периодом усреднения.
Сигналы на покупку/продажу возникают при их пересечении.
Особенностью индикатора является наличие следующих компонентов:
1. Фильтр на основе индикатора RSI (Relative Strength Index).
2. Фильтр подтверждения движения.
3. Фильтр сигналов бокового тренда.
Рабочий бар индикатора: 1.
