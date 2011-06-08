Индикатор на основе двух скользящих средних (Moving Averages, MA) с разным периодом усреднения.



Сигналы на покупку/продажу возникают при их пересечении.







Особенностью индикатора является наличие следующих компонентов:

1. Фильтр на основе индикатора RSI (Relative Strength Index).



2. Фильтр подтверждения движения.



3. Фильтр сигналов бокового тренда.



Рабочий бар индикатора: 1.