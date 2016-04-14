und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
STALIN - Indikator für den MetaTrader 4
Die Kauf/Verkauf-Signale des Indikators beruhen auf dem Kreuzen zweier gleitender Durchschnitte (MA) mit unterschiedlichen Periodenlängen.
Der Indikator hat folgende Eigenschaften:
1. Ein Filter, basierend auf dem RSI (Relative Strength Index) Indikator.
2. Filter der Trendbestätigung.
3. Filter für Seitwärtsmärkte.
Die Berechnungen basieren auf der ersten Bar (vollendet).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10333
