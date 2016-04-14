CodeBaseKategorien
Indikatoren

STALIN - Indikator für den MetaTrader 4

Stalin.mq4 (2.54 KB) ansehen
Die Kauf/Verkauf-Signale des Indikators beruhen auf dem Kreuzen zweier gleitender Durchschnitte (MA) mit unterschiedlichen Periodenlängen.

Der Indikator hat folgende Eigenschaften:

1. Ein Filter, basierend auf dem RSI (Relative Strength Index) Indikator.

2. Filter der Trendbestätigung.

3. Filter für Seitwärtsmärkte.

Die Berechnungen basieren auf der ersten Bar (vollendet).

