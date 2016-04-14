und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ang PR (Din)-v1 - Indikator für den MetaTrader 4
791
Der Indikator ang_PR (Din)-v1 ist ein Indikator auf Basis der Polynomregression.
External variables:
hours - anfängliche Anzahl von Stunden;
i - Index der Bar für das rechte Ende des Indikators;
m - Berechnungsmethode der Regression.
Wenn m = 1, dann wird es eine lineare Regression. Wenn m = 2, dann wird es eine quadratische Regression. Wenn m = §, dann wird es eine kubische Regression. Es macht keinen Sinn m größer 3 zu verwenden.
Nachdem der Indikator gezeichnet wurde, kann man den roten Kreis am linken Ende der Linie auf den gewünschten Zeitpunkt ziehen. Das Diagramm wird neu gezeichnet
wenn ein neuer Tick ankommt. Das rechte Ende verbleibt auf der Bar mit Index i.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10202
