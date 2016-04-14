Beschreibung:



Jeden Tag zu einer Zeit, die in der TimeSet-Variablen bestimmt ist, platziert er Pending Orders.

Sobald eine der Pending Orders ausgelöst wurde, wird die andere gelöscht.

Die Pending Buy-Stop-Order wird platziert auf den Preis des Vortags-High + Delta (Points) mit StopLoss und TakeProfit, bestimmt durch die Eingabevariablen SL und TP.

Die Pending Sell-Stop-Order wird platziert auf den Preis des Vortags-Low - Delta (Points) mit StopLoss und TakeProfit, bestimmt durch die Eingabevariablen SL und TP.









Eingabe Variablen:

TimeSet = "07:32"; // Order Platzierungszeit, wenn TimeSet = "00:00", arbeitet der EA mit dem Ausbruch aus dem Vortag.

Delta - Preisdifferenz (in Points)



SL - StopLoss (in Points)

TP - TakeProfit (in Points)

risk - Wenn 0, ist die Lot-Größe fix

NoLoss - Wenn 0, keine Verwendung eines Breakeven

trailing - Wenn 0, kein Nachziehen des Stopps

Lot - verwendet nur wenn risk = 0

OpenStop - Verwende StopLoss für offene Positionen






