Daily Breakdown - Experte für den MetaTrader 4
Beschreibung:
Jeden Tag zu einer Zeit, die in der TimeSet-Variablen bestimmt ist, platziert er Pending Orders.
Sobald eine der Pending Orders ausgelöst wurde, wird die andere gelöscht.
Die Pending Buy-Stop-Order wird platziert auf den Preis des Vortags-High + Delta (Points) mit StopLoss und TakeProfit, bestimmt durch die Eingabevariablen SL und TP.
Die Pending Sell-Stop-Order wird platziert auf den Preis des Vortags-Low - Delta (Points) mit StopLoss und TakeProfit, bestimmt durch die Eingabevariablen SL und TP.
Eingabe Variablen:
- TimeSet = "07:32"; // Order Platzierungszeit, wenn TimeSet = "00:00", arbeitet der EA mit dem Ausbruch aus dem Vortag.
- Delta - Preisdifferenz (in Points)
- SL - StopLoss (in Points)
- TP - TakeProfit (in Points)
- risk - Wenn 0, ist die Lot-Größe fix
- NoLoss - Wenn 0, keine Verwendung eines Breakeven
- trailing - Wenn 0, kein Nachziehen des Stopps
- Lot - verwendet nur wenn risk = 0
- OpenStop - Verwende StopLoss für offene Positionen
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10145
