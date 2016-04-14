CodeBaseKategorien
Daily Breakdown - Experte für den MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Beschreibung:

Jeden Tag zu einer Zeit, die in der TimeSet-Variablen bestimmt ist, platziert er Pending Orders.

Sobald eine der Pending Orders ausgelöst wurde, wird die andere gelöscht.

Die Pending Buy-Stop-Order wird platziert auf den Preis des Vortags-High + Delta (Points) mit StopLoss und TakeProfit, bestimmt durch die Eingabevariablen SL und TP.
Die Pending Sell-Stop-Order wird platziert auf den Preis des Vortags-Low - Delta (Points) mit StopLoss und TakeProfit, bestimmt durch die Eingabevariablen SL und TP.




Eingabe Variablen:

  • TimeSet = "07:32"; // Order Platzierungszeit, wenn TimeSet = "00:00", arbeitet der EA mit dem Ausbruch aus dem Vortag.
  • Delta - Preisdifferenz (in Points)
  • SL - StopLoss (in Points)
  • TP - TakeProfit (in Points)
  • risk - Wenn 0, ist die Lot-Größe fix
  • NoLoss - Wenn 0, keine Verwendung eines Breakeven
  • trailing - Wenn 0, kein Nachziehen des Stopps
  • Lot - verwendet nur wenn risk = 0
  • OpenStop - Verwende StopLoss für offene Positionen



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10145

Urban Towers Urban Towers

Der Indikator zeichnet Pfeile dann, wenn man nach dem Urban Towers Scalping Strategie eine Position eröffnen könnte.

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 ZeroLagEA-AIP v0.0.4

Der Expert Adviser ZeroLagEA-AIP v0.0.4 verwendet zur Berechnung die Signale des Indikators ZeroLag MACD, der Indikator ist ein gleitender Durchschnitt Konvergenzen/Divergenz, ein MACD mit Null Latenz.

ang AutoCh HL-v1 ang AutoCh HL-v1

Der Indikator ang_AutoCh_HL-v1 erzeugt automatisch einen äquidistanten Preiskanal von angegebenen Punkten.

ang PR (Din)-v1 ang PR (Din)-v1

Der Indikator ang_PR (Din)-v1 ist ein Indikator auf Basis der Polynomregression.