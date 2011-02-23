Описание



Торговля на пробой дня:

Каждый день в определенное время TimeSet («время терминала») выставляются отложенные ордера.

После срабатывания одного из отложенных ордеров второй ордер удаляется

Отложенный ордер Buy Stop выставляется сразу со SL и TP (размер SL и TP можно изменять во входных параметрах), Ордер Buy Stop выставляется по максимуму торгового дня, с отступом от цены на Delta пунктов выше.

Отложенный ордер Sell Stop выставляется сразу со SL и TP. Ордер Sell Stop выставляется по минимуму торгового дня, с отступом от цены на Delta пунктов ниже.









Описание переменных:



TimeSet = "07:32"; //Время в которое происходит выставление стоп ордеров, если TimeSet = "00:00", то советник работает на пробой прошлого дня.

Delta - Выше или ниже екстремумов дня-

SL - Стоплосс в пунктах

TP - Тейкпрофит в пунктах

risk - Если 0 то по фиксированному лоту

NoLoss - Если 0 то нет установки безубытка

trailing - Если 0 то нет трейлинга

Lot - используется только при risk = 0

OpenStop- Выставлять стоп ордера при открытом ордере

Вопросы лучше задавать по почте cmillion@narod.ru