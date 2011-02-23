CodeBaseРазделы
Советники

Советник "Пробой дня" - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Описание

Торговля на пробой дня:
Каждый день в определенное время TimeSet («время терминала») выставляются отложенные ордера.
После срабатывания одного из отложенных ордеров второй ордер удаляется
Отложенный ордер Buy Stop выставляется сразу со SL и TP (размер SL и TP можно изменять во входных параметрах), Ордер Buy Stop выставляется по максимуму торгового дня, с отступом от цены на Delta пунктов выше.
Отложенный ордер Sell Stop выставляется сразу со SL и TP. Ордер Sell Stop выставляется по минимуму торгового дня, с отступом от цены на Delta пунктов ниже.



Описание переменных:

  • TimeSet = "07:32"; //Время в которое происходит выставление стоп ордеров, если TimeSet = "00:00", то советник работает на пробой прошлого дня.
  • Delta - Выше или ниже екстремумов дня-
  • SL - Стоплосс в пунктах
  • TP - Тейкпрофит в пунктах
  • risk - Если 0 то по фиксированному лоту
  • NoLoss - Если 0 то нет установки безубытка
  • trailing - Если 0 то нет трейлинга
  • Lot - используется только при risk = 0
  • OpenStop- Выставлять стоп ордера при открытом ордере

Вопросы лучше задавать по почте cmillion@narod.ru

