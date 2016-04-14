Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Urban Towers - Indikator für den MetaTrader 4
Beschreibung:
Der Indikator zeichnet Pfeile dann, wenn man nach der Urban Towers Scalping Strategie eine Position eröffnen könnte.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10115
