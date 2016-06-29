CodeBaseSecciones
Indicadores

ZigZag of Orlov - indicador para MetaTrader 4

Денис Орлов
Visualizaciones:
1616
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
ZZ_Orlova.mq4 (6.38 KB) ver
Escuetamente:

Hay una gran cantidad de diversos zig-zag y la mayoría de ellos, con algoritmos difícultosos, que no dan el resultado requerido. Además el principio trabajo y lod ajustes parecen muy duros de entender.

He decidido escribir mi propio zig-zag y por consiguiente le pongo mi nombre.))

Es un Zigzag con un principio de trabajo simple, claro y natural. Muestra impulsos y correcciones que son importantes para usted. Zig-zag no se redibuja ya que sólo traza los impulsos que ya existen.

Principio de trabajo y opciones:

extern double MinRatio=0.33;

Significa la relación de un nuevo impulso con el anterior con el que va a reaccionar el Zigzag. Es decir, la nueva línea se construirá si el impulso actual no es menor de 0.33 que el anterior.

0.5 - no menos de la mitad

0,75 - no menos de tres cuartos etc.


extern int MinPoints=20;

El filtro que corta demasiado pequeños movimientos, es decir, ruido de mercado. Señala el tamaño mínimo del impulso de la reacción, en puntos. Es decir, el Zigzag no reacciona a un impulso, el cual es menor que MinPoints.


extern int ForcePoints=50;

Este parámetro permite reaccionar a incluso considerables retrocesos menores que MinRatio. Por ejemplo, después de movimientos agudos.

Si el parámetro MinPoints se establece a más de ForcePoints, ForcePoints será automáticamente elevado al mismo tamaño.


extern bool ByClose=False;

Parámetro interesante, que permite dibujar el Zigzag guiándose por los precios de Cierre e ignorar ruido de mercado de altos y bajos.


extern int History=5000;

Es simplemente el Historial. )

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10076

