Escuetamente:

Hay una gran cantidad de diversos zig-zag y la mayoría de ellos, con algoritmos difícultosos, que no dan el resultado requerido. Además el principio trabajo y lod ajustes parecen muy duros de entender.

He decidido escribir mi propio zig-zag y por consiguiente le pongo mi nombre.))

Es un Zigzag con un principio de trabajo simple, claro y natural. Muestra impulsos y correcciones que son importantes para usted. Zig-zag no se redibuja ya que sólo traza los impulsos que ya existen.

Principio de trabajo y opciones:

extern double MinRatio= 0.33 ;

Significa la relación de un nuevo impulso con el anterior con el que va a reaccionar el Zigzag. Es decir, la nueva línea se construirá si el impulso actual no es menor de 0.33 que el anterior.

0.5 - no menos de la mitad

0,75 - no menos de tres cuartos etc.





extern int MinPoints= 20 ;

El filtro que corta demasiado pequeños movimientos, es decir, ruido de mercado. Señala el tamaño mínimo del impulso de la reacción, en puntos. Es decir, el Zigzag no reacciona a un impulso, el cual es menor que MinPoints.





extern int ForcePoints= 50 ;

Este parámetro permite reaccionar a incluso considerables retrocesos menores que MinRatio. Por ejemplo, después de movimientos agudos.

Si el parámetro MinPoints se establece a más de ForcePoints, ForcePoints será automáticamente elevado al mismo tamaño.





extern bool ByClose=False;

Parámetro interesante, que permite dibujar el Zigzag guiándose por los precios de Cierre e ignorar ruido de mercado de altos y bajos.





extern int History= 5000 ;

Es simplemente el Historial. )