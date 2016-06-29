Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ZigZag of Orlov - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1616
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Escuetamente:
Hay una gran cantidad de diversos zig-zag y la mayoría de ellos, con algoritmos difícultosos, que no dan el resultado requerido. Además el principio trabajo y lod ajustes parecen muy duros de entender.
He decidido escribir mi propio zig-zag y por consiguiente le pongo mi nombre.))
Es un Zigzag con un principio de trabajo simple, claro y natural. Muestra impulsos y correcciones que son importantes para usted. Zig-zag no se redibuja ya que sólo traza los impulsos que ya existen.
Principio de trabajo y opciones:
extern double MinRatio=0.33;
Significa la relación de un nuevo impulso con el anterior con el que va a reaccionar el Zigzag. Es decir, la nueva línea se construirá si el impulso actual no es menor de 0.33 que el anterior.
0.5 - no menos de la mitad
0,75 - no menos de tres cuartos etc.
extern int MinPoints=20;
El filtro que corta demasiado pequeños movimientos, es decir, ruido de mercado. Señala el tamaño mínimo del impulso de la reacción, en puntos. Es decir, el Zigzag no reacciona a un impulso, el cual es menor que MinPoints.
extern int ForcePoints=50;
Este parámetro permite reaccionar a incluso considerables retrocesos menores que MinRatio. Por ejemplo, después de movimientos agudos.
Si el parámetro MinPoints se establece a más de ForcePoints, ForcePoints será automáticamente elevado al mismo tamaño.
extern bool ByClose=False;
Parámetro interesante, que permite dibujar el Zigzag guiándose por los precios de Cierre e ignorar ruido de mercado de altos y bajos.
extern int History=5000;
Es simplemente el Historial. )
