Индикаторы

Urban Towers - индикатор для MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov
Описание:

Индикатор показывает точки входа в позицию вот по этой стратегии: http://forums.babypips.com/free-forex-trading-systems/19494-urban-towers-scalping-strategy.html

Картинка:

